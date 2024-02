Sagra dell'ossobuco e della cotoletta

Ossobuco e cotoletta. Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Bernardino celebrano due grandi specialità della tradizione lombarda con una sagra in programma a Legnano. La manifestazione è in programma da venerdì 16 a domenica 18 febbraio 2024 presso la Contrada San Bernardino di Legnano in via Somalia,13. Nel menù anche crostini di polenta con zola, salame, spaghettoni con sugo di ossobuco, risotto alla milanese (con e senza ossobuco), cotoletta (anche vegana) e busecca (trippa alla milanese).

Venerdì e Sabato: 19.00 - 23.00

Domenica: 12.00 - 15.00 e 19.00 - 23.00