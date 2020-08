Brianza Beer Festival tre giorni con le migliori bionde della Brianza

Tutto pronto per l’edizione 2020 del Brianza Beer Festival. Dal 7 al 9 agosto il Parco Tittoni di Desio ospiterà la grande manifestazione per gli amanti delle bionde. Un omaggio alle migliori birre artigianali italiane con la presenza anche di mastri birrai e di addetti ai lavori.



Il tema di questa edizione è Brianza contro tutti. Una sfida tra 15 birrifici del territorio della Brianza contro 15 birrifici di altre parti d'Italia, per un totale di 40 birre artigianali divise in circa 20 stili diversi, con i rispettivi mastri birrai dietro le spine.

Tra gli ospiti sarà protagonista Michele D’Angelo con il suo nuovo progetto “Ice Beer”, i gelati alla birra realizzati nella gelateria Golose Tentazioni di Novedrate, in provincia di Como.



Un evento che, giunto quest’anno alla seconda edizione, è stato pensato rispettando tutte le prescrizion i Covid: massimo 600 posti a sedere (si consiglia la prenotazione, anche in prevendita sul sito www.parcotittoni.it).



Il biglietto d’ingresso costa 10 euro e comprende: il bicchiere serigrafato della manifestazione, una birra da 0,33 Cl, un posto riservato al tavolo nel prato o nell'area boschetto e la brochure con tutte le birre dell'evento. Sarà possibile acquistare altre birre al costo di 5 euro cadauna.



Non mancherà l’area food: potrete sorseggiare un bel boccale di birra assaporando piatti speciali come salsiccette alla birra, panino pulled pork e pane e salame. Ma anche i più classici hamburger, toast, panino vegano, fish and chips e più dietetiche insalatone.



I cancelli saranno aperti venerdì e sabato dalle 18 alle 2, e domenica dalle 18 alla una.