Per la festa di Desio bancarelle, musica e torta del cuore

Tre giorni di festa all'insegna della dolcezza, della tradizione e del rispetto delle prescrizioni Covid. Tutto pronto per la festa patronale di Desio in programma da sabato 3 ottobre a lunedì 5 ottobre .

Tra gli appuntamenti più attesi la torta del cuore, la torta paesana preparata secondo l'antica tradizione, che sarà distribuita in diversi punti del centro storico (corso Italia, via Garibaldi angolo via Grandi, chiesa del Crocifisso e largo Alpini): i fondi raccolti saranno devoluti alla Caritas.

I festeggiamenti inizieranno sabato alle 15.30 con l'inaugurazione della nuova piazza in largo Alpini accompagnata dalla musica del duo Palma "Soul Expeience", dalle 17.45 omaggio a Mina. Infine l'accessione dei giochi di luce sulla nuova piazza. L'ingresso sarà contngentato.

Il 4 ottobre alle 15 al Parco Birichino (via Mariani) si svolgerà la cerimonia di piantumazione dell'ulivo della pace e del dialogo e alle 16 nella casa natale di Papa Pio XI concerto della banda di Desio.

Sabato pomeriggio in via Garibaldi e in corso Italia le bancarelle dei sapori con cibi e prelibatezze delle tradizione italiana; in via Lampugnani mercatino degli hobbisti e alle 21 nella Basilica dei santi Siro e Materno concerto del quartetto "Non solo Barocco".

Domenica per tutta la giornata ci saranno ancora le bancarelle dei sapori, il mercatino degli hobbisti e alle 16.30 in via Garibaldi l'esibizione della Marching Band Seven Dixie

Per tutta la durata della festa in piazza Conciliazione allestimento floreale con labirinti verdi, postazioni selfie e abbellimenti diffusi.