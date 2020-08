Nel Parco festa della birra e street food per tutti i gusti

Il Parco di Monza ospita il Festival delle birre e street food. Un appuntamento di fine estate in programma dal 27 al 30 agosto lungo viale Mirabello.



Un'occasione per regalarsi una sana passeggiata nel polmone verde cittadino, ma anche per gustare bionde abbinate a piatti tipici della tradizione culinaria italiana e straniera.

Ci sarà solo l'imbarazzo della scelta: numerose le birre artigianali e non che gli estimatori potranno sorseggiare e scoprire anche grazie alle informazioni e ai segreti delle bionde che verranno svelati dagli esperti e dai mastri birrai presenti alla manifestazione.

L'evento sarà inaugurato il 27 agosto alle 18. Il 28, 29 e 30 agosto si potrà mangiare e bere dalle 11 a mezzanotte. L'ingresso è libero.