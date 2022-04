Festa della Grecia

Venerdì dalle 18:00 e sabato e domenica dalle 11:00 del mattino, per pranzo e per cena, con orario continuato

Quando Dal 13/05/2022 al 15/05/2022 Venerdì dalle 18:00 e sabato e domenica dalle 11:00 del mattino, per pranzo e per cena, con orario continuato

Pita, feta, suvlaki, baklava e salsa tzatziki. Sapori e specialità della Grecia a Cavenago di Brianza nel weekend tra 13 e il 15 maggio 2022. Appuntamento con la 19° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per tre giornate di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Europa.

Un weekend all’insegna della cucina greca tradizionale, con tante specialità regionali, tra cui ottime bevande e vini selezionati. Il menù prevede piatti tipici come Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki e molto altro. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione dell’area relax con tavoli o, in alternativa, del servizio d’asporto e take-away.

Per garantire il divertimento di grandi e piccini, durante tutte le giornate di festa saranno presenti un’area bimbi con momenti di animazione gratuita da parte di professionisti e tanta musica dal vivo ed eventi. Il programma eventi vede sul palco i Made in Italy, italian Rock 360° Cover Band, per Venerdì 13 Maggio; Il Sabato 14 Maggio sarà all’insegna della musica internazionale, con la proiezione in diretta da Torino della Finale di Eurovision 2022. Infine, per Domenica 15 Maggio, Cartoon Legend, con le colonne sonore dal vivo dei cartoni animati più amati di sempre.

Il festival è ad ingresso gratuito e l'area della manifestazione sarà accessibile venerdì dalle18:00 e sabato e domenica dalle 11:00 del mattino, per pranzo e per cena, con orario continuato.