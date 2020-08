Festa del pesce a Senago. La sagra è in programma fino a domenica 16 agosto all'interno del centro sportivo in via Di Vittorio. All’interno della Festa del pesce (in programma dal venerdì alla domenica sera) da non perdere anche la cena di Ferragosto. Il menù, da leccarsi i baffi, comprende molti piatti. Potrete scegliere tra antipasto di mare, impepata di cozze, risotto alla scoglio, spaghetti alle vongole, casarecce salmone e datterini, fritto misto , spiedoni di pesce e gamberoni al cognac.

Un menù gustoso che sarà possibile gustare anche durante il fine settimana, direttamente al Centro sportivo, oppure a casa usufruendo del servizio di takeaway.



In caso di maltempo nessun problema: l’area è al coperto.

Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 392.7496820 o 392.6852801.