Torna alle porte di Monza la sagra del gorgonzola. Nel weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre nel comune milanese torna l'edizione numero 22 della tradizionale manifestazione che celebra la specialità. "Ogni settembre, la città di Gorgonzola riscopre e celebra le proprie tradizioni nella maniera più gustosa. Istituita nel 1998, la “Sagra Nazionale del Gorgonzola” è infatti l’occasione per conoscere ciò che il territorio ha da offrire in tutte le sue svariate espressioni. Omaggiando questo storico formaggio che prende il nome dalla nostra città, ci si può avventurare in un viaggio non solo puramente gastronomico, ma anche di valorizzazione culturale, di elogio ai mestieri tradizionali, oltre che di educazione nutrizionale. Sono sempre molti gli eventi in programma: dai convegni alle mostre, dai laboratori didattici alle rassegne di artigianato artistico. E ancora: concerti, balli, sport e spettacoli per qualsiasi età" spiegano dalla Pro Loco che ogni anno si occupa dell'organizzazione dell'evento.

Si potranno degustare gnocchi allo zola, polenta e zola, risotto al gorgonzola e pasta. Previsto anche un ricco programma di intrattenimenti.

La sagra si terrà nel centro storico di Gorgonzola e il comune è facilmente raggiungibile anche dal centro di Milano con la Linea verde MM2 della metropolitana (fermata Gorgonzola, direzione Gessate€) o pedalando fuori dal traffico lungo il Naviglio Martesana (su quella che è stata classificata come la 3a più bella pista ciclabile d'Italia). Si può anche arrivare in automobile.Tutte le info su: www.prolocogorgonzola.it.