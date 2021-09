Polenta e salsiccia nel parco

Polenta e salsiccia. A Varedo, in Villa Bagatti Valsecchi, un weekend per celebrare i sapori tradizionali d'autunno. Appuntamento sabato 25 e domenica 26 settembre in concomitanza con i weekend di Ville Aperte, della Passeggiata in Rosa e di tanti eventi nel verde.

L'evento è accessibile sabato e domenica dalle 11.00 (orario continuato a pranzo e cena). Il parco di Villa Bagatti Valsecchi continua a confermare la sua natura di spazio estivo all’aperto dedicato all’aggregazione in sicurezza, tra gusto e divertimento. Il Green Pass sarà pertanto obbligatorio in occasione di tutti gli eventi in programma e le giornate di apertura, per poter continuare a garantire momenti di convivialità sicuri e nel rispetto delle regole.

