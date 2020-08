Sagra di Santa Giustina: niente carri fiorati ma musica, madonnari e giochi per i bambini

Bellusco non rinuncia alla Sagra di Santa Giustina, ma in forma ridotta e senza la tradizionale e suggestiva sfilata dei carri fiorati per le vie del paese.



Impossibile garantire il distanziamento sia durante l’allestimento dei carri, sia durante il percorso, ma i profumi e i colori dei fiori saranno ancora i protagonisti. Quest’anno ogni rione preparerà installazioni che saranno esposte per le vie di Bellusco garantendo a tutti la possibilità di ammirarle senza creare assembramenti. La tradizionale processione sarà sostituita da un percorso per le vie del paese senza l’accompagnamento dei fedeli che potranno ammirarla nei vari punti del paese rispettando il distanziamento, o direttamente al campo dell’oratorio dove è previsto l’arrivo.



Ecco tutti gli appuntamenti: il 12 settembre alle 11 in Comune (in sala consiliare) presentazione del video documentario sul Covid a Bellusco, alla 16.30 alla chiesa di Camuzzago perfomance di danza contemporanea con Rosita Mariani, e alle 21 in piazza Kennedy omaggio al maestro Ennio Morricone con il concerto del Corpo musicale città di Treviglio; il 13 settembre dalle 8 le opere dell’artista Blub in mostra nei negozi del paese, dalle 10 alle 19 piazza Kennedy sarà invasa di madonnari, nel pomeriggio artisti di strada e street music per le vie del paese, presentazione delle installazioni dei rioni in onore di Santa Giustina e alle 20.30 il passaggio della Santa per le vie del paese; il 14 settembre nel pomeriggio al parco delle Rimembranze giochi e animazione per i più piccoli.