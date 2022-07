Orario non disponibile

Arancini, pasta alla norma, panelle e tante altre specialità siciliane. In Brianza arriva la Sagra Siciliana. Appeuntamento il weekend di venerdì, sabato e domenica 8,9 e 10 luglio. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Seveso con il patrocinio del comune ed è in programma nell'area di via Redipuglia.

Oltre alla buona cucina, musica e spettacoli di cabaret.