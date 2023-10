Le sagre da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Sapori della tradizione, specialità on the road da gustare nei corner dedicati allo street food a Monza, ai Boschetti Reali, e ancora risotti, pizzoccheri e birra. Ecco le sagre e gli appuntamenti enogastronomici che abbiamo selezionato per voi per questo weekend da venerdì 6 a domenica 8 ottobre a Monza e in Brianza.

La sagra brianzola

Salumi, nervetti alla lombarda, cassoeula con polenta, cotoletta orecchia di elefante e torta paesana. In Brianza si celebra la cucina della tradizione con una sagra dedicata ai piatti brianzoli. L'appuntamento è in programma a Cesano Maderno, nell'area del velodromo in via Sant'Eurosia dove nel weekend da venerdì 6 a domenica 8 ottobre è in programma la Sagra Brianzola. L'ingresso è libero e gratuito e ad attendere i visitatori ci saranno le tantissime specialità enogastronomiche "come quelle della nonna" - per tre giornate di gusto e divertimento tra musica dal vivo, attività per grandi con gonfiabili e "ambulanzopoli" a cura della Croce Bianca di Milano sezione di Cesano Maderno.

Sagra del risotto

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del risotto. Dal 6 all’8 ottobre nell’area feste di Roncello si svolgerà la Sagra del risotto alla roncellese. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, prevede tre giorni di festa e buon cibo. Si inizierà il 6 ottobre alle 18.30 con l’inaugurazione della kermesse; alle 19 apertura della cucina e alle 21 musica con l’Orchestra base Oscar Taboni con Katia edizione Bagutti. Seguirà il 7 ottobre alle 18.30 l’aperitivo in musica, alle 19 apertura delle cucine e alle 21 si balla con l’Orchestra di Oscar Taboni. Infine domenica 8 ottobre alle 12 pranzo con piatti tipici della tradizione brianzola, alle 18.30 aperitivo e poi la cena e gran finale alle 21 con Giovanni disco dance con le migliori cover degli anni ’70,’80 e ’90.

Risottata in piazza a Monza

Risotto con la luganega, risotto giallo con midollo, risotto all’aglio orsino (aglio selvatico) e risotto all'amaro di Monza. Queste le specialità che sabato 7 ottobre si potranno assaggiare a Monza, sotto l'Arengario, in piazza, in occasione dell'ottava edizione di un SorRiso contro la Sla. Un evento a scopo benefico con la "risottata" che torna sotto l'Arengario per promuovere la cura, l’assistenza e la ricerca sulla SLA, la patologia che rende immobili nel fisico lasciando inalterate le funzioni della mente. L'evento è stato organizzato con il patrocinio del comune di Monza, della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Gruppo Scout Pattuglia Colico. Il ricavato andrà in favore del Centro Clinico Nemo e del Progetto SLAncio. Nelle passate edizioni sono stati 31.500 i risotti impiattati e gustati. L'iniziativa è prevista dalle 11 alle 21 in piazza Roma.

Street food a Monza

Monza capitale del gusto per un weekend. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre ai Boschetti Reali arriva lo street food festival con cucine su ruote che delizieranno i palati di tutti. Arrosticini di pecora, olive Ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di vera Angus Irlandese, hamburger di Chianina, crepes, muffin, cheesecake, donuts, cupcake, waffle, bubble tea, caramelle gommose, panino di maiale Toscano allevato allo stato brado e affumicato, cannoli Siciliani riempiti al momento, panino col polpo, Ravioli Cacio & Pepe, panino con coda alla vaccinara, supplì Romani. E tante altre specialità. Questo quello che si potrà assaggiare a Monza durante la tre giorni dedicata al cibo di strada organizzata da STREEAT - European Food Truck Festival. L'area della manifestazione è ad accesso libero e aprirà alle 18 di venerdì 6 fino alla una. Sabato 7 e domenica 8 ottobre cucine accessibili dalle 11 alla una di notte.

Sagra dei pizzoccheri

Pizzoccheri alla valtellinese, sciatt, formaggi tipici, tagliatelle al ragù di cervo, brasato al barolo e altre specialità tipiche valtellinesi insieme alla polenta. A Senago, alle porte di Monza, torna la sagra dei pizzoccheri. Appuntamento da venerdì 6 a domanica 22 ottobre presso il centro sportivo di Senago in via Di Vittorio 2. La manifestazione sarà accessibile venerdì, sabato e domenica solo a pranzo dalle ore 12:00.

Festa della birra

Alla Porada di Seregno arriva il festival della birra fino all’8 ottobre con birra, musica e ottimo cibo. Ingresso libero.