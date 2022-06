Sagra di San Gerardo (e delle ciliegie) a Monza

Monza celebra San Gerardo, il suo santo conpatrono (insieme a San Giovanni Battista) il 6 giugno. E nella stessa giornata in città è in programma una Fiera in ricordo dell'anniversario della sua morte.

"E' una festa religiosa rappresentata con una cerimonia particolare che ha inizio la sera prima della ricorrenza e che vede la deposizione della statua del santo nel greto del fiume Lambro in località San Gerardino per ricordare un suo miracolo: durante la carestia il santo volle portare del cibo ad alcune famiglie che vivevano al di là del Lambro e, non avendo a disposizione nè zattere nè barche, stese il suo mantello carico di provviste che lo traghettò dall'altra parte del fiume" spiegano dal municipio. San Gerardo, oltre che per l'omonimo ospedale fondato in città, è ricordato anche per un altro miracolo che lo lega alle ciliegie.

Si racconta che una sera per convincere i canonici del Duomo a lasciarlo a pregare oltre l'orario di chiusura avrebbe promesso loro un cesto di ciliegie che, nonostante fosse pieno inverno, consegnò la mattina successiva. Protagoniste della Sagra del 6 giugno saranno proprio le ciliegie insieme alle bancarelle che per tutta la giornata animeranno l'area. La festa proseguirà anche presso l’Oasi San Gerardo, in via Gerardo dei Tintori 18, dove si trovava la sua casa che trasformò nel primo ospedale laico della città ed ora sede di Alloggi Protetti per anziani.

La festa

Dopo le celebrazioni saltate a causa del covid lo scorso anno, la fiera di San Gerardo torna in città. Lunedì 6 giugno alle 10 sarà celebrata la messa nella parrocchia di San Gerardo. E lungo largo Esterle tornano le bancarelle e le ciliegie. Una giornata di festa per tramandare le tradizioni monzesi.