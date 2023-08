Arrosticini contro bombette: una sfida a suon di bontà e tradizione

Per gli amanti della buona tavola e delle tradizioni questo fine settimana c’è la “guerra” tra arrosticini e bombette. A Senago, al centro sportivo di via Di Vittorio, dal 25 agosto al 3 settembre il venerdì, sabato e domenica sarà possibile cenare (o scegliere la modalità di take away) con piatti tipici della tradizione. Non solo arrosticini e bombette, ma anche gnocco fritto con affettati, nervetti con cipolla, bis con formaggi, spaghetti cacio e pepe, pennette salsiccia e funghi, caciocavallo alla piastra, tagliata di manzo con funghi e padellata di gamberi.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 351.9081122.