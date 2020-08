Festa degli arrosticini e delle bombette al centro sportivo

Omaggio alla cucina abruzzese. Ma non solo. Dal 21 agosto al 30 agosto il Centro sportivo di Senago ospiterà la Festa degli arrosticini e delle bombette.



Nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid e con la possibilità di mangiare anche al coperto, per due fine settimana nella struttura sportiva di via Di Vittorio si potranno mangiare i gustosi arrosticini della tradizione abruzzese. Ma anche le bombette pugliesi, spaghetti cacio e pepe, fusilli al ragù di agnello con ricotta salata, bucatini all’amatriciana, tagliata con funghi, scamorza alla piastra con pomodorini e gamberoni alla piastra.



Per chi desidera cenare in loco i posti verranno assegnati con priorità di prenotazione; per chi preferisce mangiare a casa è disponibile il servizio takeaway.



Le cucine rimarranno aperte dal venerdì alla domenica dalle 19 alle 23.



Per informazioni e prenotazioni telefonare al 351.9081122.