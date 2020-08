Festa della Madonna della campagna: omaggio alla tradizione culinaria lombarda

Il Covid non ferma la Festa della Madonna della campagna. A Seregno tutto pronto per la tradizionale manifestazione che, però, quest'anno si svolgerà esclusivamente su prenotazione.



Nel pieno rispetto delle indicazioni Covid quest’anno la kermesse si svolgerà con alcune limitazioni. La Festa si svolgerà i primi due fine settimana di settembre (4,5, 6 e 11,12,13 settembre) in via Cagnola (zona Fuin) con il grande servizio di ristorazione aperto solo per la cena e con l’obbligo della prenotazione e del servizio al tavolo. È previsto anche un servizio d’asporto in corsia esterna e veloce.



Il menù è un omaggio alla tradizione e comprende: penne al ragù, penne al pomodoro e basilico, trippa polenta e ragù, pizzoccheri della Valtellina, costine, wurstel e crauti, salamini alla piastra, roast beef, arrosto di vitello, brasato d’asina con polenta, grigliata mista di carne, formaggini sott’olio, patatine, panino wurstel e crauti, panino con salamino alla piastra e un’ampia scelta di torte.



Le cucine e i cancelli si apriranno alle 18.30 (si entra solo se è stata effettuata la prenotazione del tavolo) e oltre al servizio di bar e di cucina, musica dal vivo che si ascolta diligentemente seduti e senza scendere in pista, e giochi gonfiabili per i bambini.



Inoltre il 12 settembre alle 21.30 un ringraziamento ufficiale a tutti colori che durante la pandemia sono scesi in campo a servizio della collettività, e il 13 settembre alle 11 celebrazione della Messa e benedizione davanti alla cappelletta della Madonna della Campagna.

Per prenotare telefonare al numero 366.3609380 dalle 15 alle 21.