Street food e fontane danzanti: tre giorni di festa e di buon cibo

Street food, vino, birra, musica e fontane danzanti. Questi gli ingredienti della manifestazione in programma dal 28 al 30 agosto a Sesto San Giovanni in piazza Oldrini.



Lo spazio sarà invaso dai truck della migliore cucina nazionale: cucine mobili con i piatti tipici della tradizione regionale. Si potranno gustare tigelle, panini gourmet, arancini, olive ascolane, hamburger, bruschette, panini con la chianina o la fassona, piadine, grigliate di carne e di pesce, agnolotti e i migliori dolci della trazione italiana. Il tutto innaffiato con le migliori birre e vini.

Inoltre non mancheranno momenti musicali dal vivo, spettacoli e poi il sabato sera un'imperdibile spettacolo di fontane danzanti. Una gioia per gli occhi, immersi in quel clima di vacanze ormai in dirittura d'arrivo.



Taglio del nastro il 28 agosto alle 18, le cucine rimarranno aperte fino a mezzanotte. Il 29 agosto dalle 11 a mezzanotte e il 30 agosto dalle 11 alle 23. L'ingresso è libero.