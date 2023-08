In Brianza il Festival degli arrosticini e della birra

Un fine settimana di festa e di buon cibo. Dal 29 settembre all’1 ottobre a Vedano al Lambro in largo Repubblica si svolgerà l’annuale Festa di fine estate che ospiterà l’evento "Arrosticini & Beer Festival", rassegna enogastronomica dedicata a cibo tradizionale, birra fresca e buona musica. La festa inizierà il 29 settembre dalle 18, mentre il 30 settembre e l’1 ottobre i festeggiamenti inizieranno dalle 11 con orario continuato sia a pranzo sia a cena. L’ingresso è gratuito (non è obbligatoria la prenotazione). Durante la giornata il pubblico potrà gustare specialità enogastronomiche e birre artigianali selezionate, grazie al servizio bar e ristorazione (con possibilità di asporto e take away), oppure discutere nell’area relax con tavoli.

Ogni sera dalle 21 grandi eventi di musica dal vivo: il 29 settembre omaggio a Lucio Dalla con Le Volpi Senza Tana, per poi continuare il 30 settembre con l’omaggio a Franco Battiato con Fabrizio Pollio e l’1 ottobre con I Parrucconi - 70/80/90 Party Revival Cover Band.

“Secondo la nostra filosofia – spiegano gli organizzatori dell’evento organizzato dal comune con Italia on The Road - Cibo Da Strada & Via Audio - gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti”.