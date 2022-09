Partita a scacchi viventi a Villasanta

Il corteo medievale e la partita a scacchi vivente con figuranti che si muoveranno su una enorme scacchiera in piazza. Torna a Villasnata il folkloristico appuntamento per fare un salto indietro nei secoli.

L'iniziativa è in programma per il 24 settembre in occasione della kermesse Ville Aperte. Alle 17 comincerà la sfilata medievale con l'arrivo dei figurati in piazza Martiri della Libertà e alle 17.30 prenderà il via la partita. L'evento è a cura dell'associazione Villasanta Medievale e a partecipazione gratuita.