La discoteca tra la schiuma in Brianza

Un “tuffo” indietro nel tempo: letteralmente. Ad Acquaworld, il parco acquatico al coperto di Concorezzo, l’unico in Italia, arriva una serata a ritmo di musica per rivivere l'epoca d'oro degli anni '90. Appuntamento sabato 18 maggio con lo schiuma party Back to 90’s, una serata speciale dedicata a tutti coloro che amano la musica, i colori e lo spirito di un decennio indimenticabile.

“Indossate i vostri costumi più trendy perché dalle ore 21:00 fino a mezzanotte vi porteremo indietro nel tempo con un DJ set che vi farà ballare al ritmo dei migliori successi degli anni '90, dai ritmi pop delle boy band ai classici dancefloor” anticipano gli organizzatori. E ancora: “Preparatevi per un'invasione di schiuma e lasciatevi trasportare dalla magia di una serata all'insegna del divertimento puro”.

Il costo del biglietto è a partire da 19,90€, con Area Benessere inclusa.