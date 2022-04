Sentieri per l'infinito 2022 - Rosy Bindi

L’Associazione Procultura Monzese riprende le sue attività con l’ormai tradizionale ciclo di conferenze “Sentieri per l’Infinito”, giunto alla sua tredicesima edizione, che attirerà in città ospiti di rilevanza nazionale e internazionale.



Il filo rosso che collega i quattro incontri è la domanda che dà il nome all’edizione di quest’anno: Il cristianesimo è una risorsa per la società contemporanea? L’interrogativo su cui riflettere è duplice: come un cristiano pensa il cristianesimo come risorsa per la società di oggi e se, nell’esperienza pratica degli uomini e delle donne del nostro tempo e il cristianesimo sia pensato come risorsa o come disgrazia.

Il tutto mentre l’inizio di questo secolo inquieta e angoscia.



Tutti gli incontri saranno a ingresso libero e si svolgeranno nel Teatro Villoresi (Piazza

Carrobiolo 8) a partire dalle 21.00.



Venerdì 13 maggio: ROSY BINDI

Politica, già Ministro della sanità (1996-2000) e delle politiche per la famiglia (2006-2008), è stata Presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018. Dal 2021 è docente della Pontificia Università Antonianum, svolgendo attività sui temi della legalità e del contrasto alle mafie.



Maggiori informazioni: info@procultura.it