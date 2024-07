Una serata con tre alpinisti: l'evento per il 125esimo anniversario del CAI di Monza

Il CAI Sezione di Monza ha organizzato, in collaborazione con DF Sport Specialist, una serata davvero speciale per festeggiare i suoi 125 anni di storia con la partecipazione di Matteo Della Bordella, Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo.

I tre alpinisti condivideranno con il pubblico le più belle avventure che hanno unito la loro cordata su alcune delle montagne più affascinanti e difficili del mondo, dall'Himalaya alla Patagonia.

È la storia dei tre Ragni di Lecco che hanno vissuto insieme esperienze incredibili come la spedizione del 2016 sulle grandi pareti dell’isola di Baffin, le salite del Bhagirathi IV in India, con l’apertura della via "Cavalli bardati", e le scalate sulle più belle montagne della Patagonia, da quelle remote e inesplorate nello Hielo Continental Norte al mitico Cerro Torre.

Questa serata non sarà solo un racconto di imprese alpinistiche, ma anche un'occasione per celebrare lo spirito di avventura, la determinazione, la passione e l’amicizia che unisce Della Bordella, Schiera e De Zaiacomo.

La celebrazione dei 125 anni del CAI Sezione di Monza rappresenta un traguardo storico per l'associazione e un momento di riflessione sui valori che hanno guidato generazioni di appassionati di montagna che potranno lasciarsi ispirare dalle avventure dei protagonisti della serata.

