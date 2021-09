Nel Parco ad ammirare le stelle di notte (leggendo Dante)

Una serata nel parco delle Groane per ammirare le stelle e ascoltare i versi di Dante. Insieme al Gruppo Astrofili Groane nel Parco delle Groane è stata organizzata nell'ambito della rassegna Ville Aperte in Brianza una serata per l'osservazione da vicino della volta celeste in ascolto di miti e leggende. Il Gruppo Astrofili Groane nasce il 14 ottobre 2007 dai soci fondatori: Davide Milani, Giuseppe Calamonici, Salvatore Calamonici, Giacomo Pasquini e Silvano Bonelli. E? un? associazione senza scopo di lucro con l?obiettivo di studiare e divulgare le scienze astronomiche.

Dal 2009 i soci del Gruppo Astrofili Groane conducono le osservazioni pubbliche presso la sede del Parco delle Groane a Solaro, luogo in cui l?inquinamento luminoso è minore rispetto ai centri cittadini limitrofi, favorendo in questo modo la visione del cielo. Inoltre in collaborazione con il Parco delle Groane vengono spesso organizzate serate di osservazioni e conferenze astronomiche pubbliche.



Informazioni:

Indirizzo del luogo di ritrovo: Centro Parco polveriera in Via della Polveriera 2 - Solaro. Si può parcheggiare all'interno.

Date: 25 settembre 2021

Orario: h. 21:00

Durata: 1h30'

Costo: gratuito

Accesso ai disabili: Sì, anche con carrozzine



In caso di densa copertura nuvolosa, l’evento sarà annullato. L'accesso è consentito ai possessori di green pass. Qui per le prenotazioni.

