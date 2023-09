Seregno beer fest: festival della birra

Tipico Eventi approda per la prima volta alla Porada di Seregno con “SEREGNO BEER FEST” il grande festival dedicato alla birra! 1500 mq al coperto vi aspettano per due lunghi weekend di puro divertimento, dove le parole d’ordine sono BIRRA, MUSICA e ottimo CIBO!



Seregno Beer Fest si terrà dal 28 settembre all’1 ottobre e dal 5 all’8 ottobre. In tutte le giornate di evento la manifestazione aprirà alle ore 18.00 e l’ingresso sarà sempre gratuito.



A partire quindi dalle ore 18.00 troverete un’ampia selezione di birre italiane ed estere, cucine aperte, una comoda area tavoli e una divertente area bimbi per i nostri piccoli ospiti!



Ma un festival non è un vero festival senza MUSICA! Otto serate vi aspettano per otto grandi concerti:

• Giovedì 28/09 grande inaugurazione con VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90®, la grande festa anni ’90

• Venerdì 29/09 i divertentissimi CRISTONI D’AVENA, cartoon rock band

• Sabato 30/09 serata con LO ZOO DI 105 by Radio 105, con la partecipazione di Pippo Palmieri & Wender

• Domenica 01/10 VASCOMBRICCOLA, tribute band di Vasco Rossi con la partecipazione straordinaria di Andrea Innesto, detto CUCCHIA, sassofonista di Vasco Rossi

• Giovedì 05/10 REVOLUTION BAND presenta EAST VS WEST, tributo a Guns N’ Roses e Bon Jovi

• Venerdì 06/10 NOXOUT, cover band che ripropone i più grandi successi pop-rock italiani e internazionali

• Sabato 07/10 BIG ONES, tribute band degli Aerosmith

• Domenica 08/10 gran finale con il super format 80 VOGLIA DI 90 & 2000

I concerti inizieranno tutte le sere alle ore 22.00





Gallery