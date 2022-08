Torna la notte bianca: negozi aperti, musica e trenino gratis

Seveso saluta l'estate con un momento di festa in piazza.

Il 10 settembre dalle 18 alle 24 le vie del centro storico del comune brianzolo ospiteranno la notte bianca. L'evento è stato organizzato dalla Pro loco di Seveso. In programma negozi aperti, l'esibizione degli artisti di strada per la gioia di grandi e piccini, gli stand degli hobbisti dove curiosare e regalarsi (o regalare) qualche piccolo oggetto. E ancora musica e il trenino itinerante (e gratis) per i bambini, ma non solo.

Un momento per vivere la magia delle ultime sere d'estate, e al tempo stesso far vivere il commercio locale.