Siamo già oltre? Guardare in faccia la globalizzazione con Alfredo Somoza

Venerdì 18 marzo, ore 21.00

Biblioteca comunale di Carnate, Via Italia, 6 - Carnate



Storia e analisi geopolitica sono un gioco di specchi e rimandi. Ricostruire le mappe e i percorsi della realtà, annodandone i fili per ricostruire trame, cause ed effetti, è un’operazione che richiede metodo, realismo e competenza.



Operazione di ricostruzione che lo storico e giornalista Alfredo Somoza ha affrontato nel suo ultimo libro, “Siamo già oltre? La globalizzazione tra fake e smart”.



Edito da OGzero, “Siamo già oltre?” affronta i temi dell’oggi, dal turismo di massa all’espansionismo cinese in Africa, dal cibo ai cambiamenti climatici, mettendo insieme, come tessere di un puzzle che diventa globale, azioni e conseguenze, piccoli indizi e grandi influenze.



L’analisi di Alfredo Somoza esce dalle logiche del Novecento, ormai inadeguate, per analizzare con occhi nuovi e rigorosi i grandi e piccoli eventi che stanno cambiando il nostro mondo.



Venerdì 18 marzo alle 21.00 la Biblioteca di Carnate ospiterà Alfredo Somoza che, in dialogo con i lettori, tenterà di dare una risposta alla domanda: davvero Siamo già oltre? Ovvero, abbiamo ormai oltrepassato la linea rossa, dalla quale non si torna indietro?