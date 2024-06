Silent disco, djset e musica: il festival Lissone Summer Vibes

Al via a Lissone la prima edizione della “Summer Vibes 2024”, la rassegna che animerà l’estate con una serie di eventi musicali in programma da luglio a settembre. Oltre al “Cinema sotto le stelle”, dunque, l’Amministrazione Comunale propone spettacoli e concerti gratuiti all’aperto pronti ad animare Piazza Libertà e il centro cittadino con un ricco calendario di iniziative per un target che spazia dai più giovani agli adulti.

“Lissone Summer Vibes 2024 è una rassegna pensata per arricchire l’estate lissonese all’insegna della musica. L’obiettivo - spiega l’Assessore alla Cultura Carolina Minotti - è offrire, ai lissonesi e non solo, la possibilità di trascorrere le proprie serate estive in città ascoltando musica dal vivo e conoscere anche le band emergenti del territorio. Siamo convinti che Lissone Summer Vibes 2024 renderà la nostra città più vivace e dinamica, contribuendo anche a valorizzare i giovani artisti, dj e band di qualità”.

Si parte sabato 6 luglio con il concerto degli Abba Fever, una tribute band degli Abba. I successi senza tempo del celebre gruppo pop svedese risuoneranno in Piazza Libertà a partire dalle 21. Sabato 13 luglio, alle ore 20 si terrà un DJ set con HeyDJRadio, che proporrà le più belle hit del momento e del passato per ballare e cantare insieme. Il 27 luglio sarà invece la volta della Silent Disco: alle ore 21 Piazza Libertà si trasformerà in una discoteca a cielo aperto che ospiterà una festa silenziosa con tre dj. I partecipanti potranno prenotare le cuffie tramite QR code e godersi la musica in totale libertà.

Venerdì 2 agosto, alle ore 21.00, ci si prepara a un ritorno nei mitici anni ‘90 con il concerto “Max Mania 883 Tribute Band”, con la partecipazione dell'Official Tribute Band degli 883 e di Max Pezzali.

Domenica 1° settembre, alle ore 21.00, si esibiranno tre band selezionate per il 37° Sanremo Rock & Trend Festival: Too Tiny, KM0 e FabryGore & The Steam band. La serata sarà all'insegna dell'originalità e della varietà musicale. Sabato 7 settembre, alle ore 21.00, evento conclusivo in una location speciale, il “Parco Carlo Maria Martini” dove, nell’ambito della manifestazione “Lissone Fire & Friends” organizzata in occasione del 110° anniversario dei Vigili del Fuoco, si terrà il Lissone Cover Band Show, con le band Rockfeller, Dream e 33 Giri.