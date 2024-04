Nel parco di Monza arriva "la più grande festa silenziosa d'talia". Torna, per una nuova edizione, la Silent Disco nel polmone verde brianzolo nell'ambito delle iniziative del programma di intrattenimento per l'evento Street food edizione pic-nic festival.

"Un evento diventato ormai appuntamento irrinunciabile per dare il benvenuto alla bella stagione con migliaia di mani al cielo sotto le stelle nel Parco di Monza" annunciano gli organizzatori. L'evento è in programma mercoledì 24 e sabato 27 Aprile 2024.

Come funziona

Si sceglie che musica ascoltare selezionando in qualsiasi momento il canale direttamente sulle cuffie luminose. "La musica è magicamente silenziosa grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless. Vivremo due magiche serate di festa nel grande Parco di Monza e lo faremo in modo innovativo, concepito nel rispetto del luogo e dei residenti". La silent disco inizia alle ore 21. Il noleggio cuffie in cassa costa 12 euro.