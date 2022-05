Silent disco nel parco in Brianza

Ballare tra il verde del parco di Villa Tittoni, al chiaro di luna. Nel silenzio. A Desio arriva la Silent Disco. Un nuovo palco davanti alla Villa, 3 dj con tre stili musicali diversi, le cuffie che si colorano, le stelle sopra la testa. L'appuntamento con la silent disco in Villa Tittoni è per il 28 maggio, 18 giugno, 23 luglio e 27 agosto.

L'estate del Parco Tittoni

L'estate del parco Tittoni prevede un calendario ricco di appuntamenti fino al 4 settembre 2022: concerti, le feste a tema, il cinema all’aperto e tanti altri eventi pensati per rendere più belle e suggestive le sere d’estate. La programmazione, non ancora completa, include gli show di Bugo (29/06), 24 Grana (04/06), Ritmo Tribale (26/08), Mercanti di Liquore (03/09), Dj Ralf (16/07), Omar Pedrini (22/06), Nanowar of Steel (22/07), Giorgio Canali e Bianco (27/07), Meganoidi (27/07), Vallanzaska (24/06), Clan Destino (26/06), Management (25/06), Iron Mais, Vintage Violence e Babbutzi Orkestar (02/07), Derozer (15/07), Giuda (24/07). Tornano anche le migliori cover band, con gli omaggi musicali a grandi artisti italiani e internazionali come Queen (19/06), Pink Floyd (17/07), De Andrè (13/07) e 883 con Sandro Verde, vero tastierista della band (11/06). Parco Tittoni però non è solo musica, perché quest’anno daremo grande spazio a serate in cui è la parola ad essere protagonista, con Filippo Giardina (05/06), Enrico Galiano (15/06), Eleazaro Rossi (06/07), Guido Catalano e Roberto Mercadini (04/09), e gli amici affezionati del Comedyficio di Alessio Parenti (08/06 e 20/07).

Il lunedì è sempre riservato al tradizionale cinema all’aperto, con la proposta di una selezione delle migliori pellicole di oggi e di ieri. Non mancheranno le feste a tema: Irlanda (01/06), anni ’90 (17/06), Woodstock (30/07) e anche uno speciale karaoke show (10/06). Tra le giornate a tema si segnalano le giornate del benessere (30 e 31/07), la fiera del vinile (19/06) e il tradizionale Brianza Summer Beer tutto dedicato alle birre artigianali (dal 05 al 07/08). Tutta la programmazione sarà disponibile e aggiornata sul sito www.parcotittoni.it.