Synlab-CAM Monza inaugura il nuovo anno con i suoi immancabili e amatissimi Tè della Salute. Ancora una volta in forma digitale, il primo incontro dell’anno 2021 si terrà mercoledì 27 gennaio alle ore 17:30.



“Sostegno sconosciuto della nostra femminilità: dal pavimento pelvico, stabilità ed energia": questo il titolo dell’incontro che vedrà protagonisti, accanto alle donne che vi prenderanno parte, il Medico di Medicina Integrata, la Ginecologa e l'Ostetrica. Una squadra di professionisti a disposizione per dipanare ogni dubbio e perplessità su un tema, quello del pavimento pelvico, che, in materia di benessere e salute femminile, è spesso misconosciuto. Per la maggior parte delle persone, infatti, si tratta di una parte del corpo del tutto ignorata fino al momento in cui non si manifestano disfunzioni e problematiche a esso associate. Argomento troppo spesso trattato come tabù, la corretta funzionalità del pavimento pelvico ha invece un forte impatto sulla qualità della vita delle persone, in particolare delle donne, che, statisticamente, sono maggiormente colpite da disturbi legati a questa struttura del nostro organismo.



L’accesso al Tè della Salute sarà garantito grazie a una semplice piattaforma accessibile attraverso pc, tablet e smartphone. Per iscriversi e ricevere le istruzioni per collegarsi il giorno dell’evento, basterà compilare il form presente a questo link: https://bit.ly/2LoDMti.



Per assistenza al processo di registrazione, è possibile contattare la Segreteria Organizzativa: Sig.ra Sara Casati - 039 2397.450 / sara.casati@synlab.it.