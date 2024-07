Mini luna park, street food e concerti: arriva il Sound festival

Musica, concerti, mini luna park con attrazioni per i più piccoli e street food. A Seregno da giovedì 25 luglio a domenica 4 agosto è in programma il Sound Festival nel parco della Porada, all'angolo con via Ancora.

L'ingresso è sempre gratuito: si potranno trovare i migliori street con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, un’ampia selezione di birre e una comoda area tavoli (anche al coperto!) e un'area luna park con attrazioni per i piccoli ospiti. Immancabile la musica e i concerti.

L'area sarà accessibile tutti i giorni dalle 18 all'una di notte e il sabato e la domenica l'apertura verrà anticipata alle 11.