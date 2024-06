Bolle di sapone, giocolieri e clown: spettacoli gratuiti in piazza a Monza

Clown, giocolieri, artisti, bolle di sapone e storie. Torna a Monza l'appuntamento con Nonsoloclown, festival di teatro di strada e teatro urbano, alla sua sedicesima edizione, che animerà le piazze monzesi ogni sabato sera. In cartellone artisti di fama nazionale e internazionale con spettacoli divertenti e coinvolgenti, adatti a un pubblico di tutte le età che terranno compagnia a chi resta in città nei caldi fine settimana estivi. Un'estate di allegria, buonumore e fantasia, con tre spettacoli e due repliche a serata. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Programma in piazza Trento e Trieste:

29 giugno

Alessandra Pessina/ Va per strada - Acrobazie aeree

Acrobati e visionari, con la testa fra le nuvole, ma i piedi ben radicati a terra, sono alla costante ricerca di un equilibrio tra utopia e realtà.

Jessica da Rodda/“Ops!” - Spettacolo di clown e hula hoop

Katrina, una donna dall'aria precisa e severa si trova ad affrontare mille difficoltà con gli oggetti che la circondano e sfuggono al suo controllo. La tecnica circense diventa una metafora per raccontare l'universo di una clownessa in bilico tra la mania di perfezione e la libertà di lasciarsi trasportare da ciò che accade.

Andrea Addante/ Rosso a Ridosso - Giocoleria, clownerie

Spettacolo di circo e teatro di strada in un'escalation di abilità tecniche e comiche.

Un eccentrico saltimbanco vi accompagnerà nel suo bizzarro mondo fatto di virtuosismi. Giocoleria, clownerie e musica dal vivo saranno gli ingredienti principali di questo show. Uno spettacolo che farà divertire grandi e piccini.

6 luglio

Gaia Atmen/ Brugola - Manipolazione e Verticalismo

Brugola ci trasporta in mondo surreale e filosofico in cui oggetti parole prendono una vita straordinaria, il circo si mette al servizio di una narrazione senza tempo letteralmente!

Uno spettacolo unico ogni volta, che fa sognare (e ridere) adulti, bambini e adolescenti. Fantasia ed escamotage fanno della umile e sbadata Brugola, un personaggio a suo modo geniale.

Il cerchio tondo/ Pinocchio - Burattini

L’opera di Collodi viene rappresentata in questo spettacolo il più fedelmente possibile al testo originale, cercando di ridurre al minimo le modifiche per restituire allo spettatore una narrazione dinamica, con personaggi profondamente caratterizzati e ispirati alla commedia dell’arte.

Fulcro della narrazione è il cambiamento di Pinocchio che lo porta a crescere passando da “pezzo di legno” a “burattino” e infine a “bambino vero”, allegoricamente rappresentato dal viaggio che parte dall’ambiente domestico, ma che presto viene abbandonato per conoscere il mondo esterno, trasformazione che si riflette anche negli elementi della scenografia.

Roberta Paolini/La Supercasalinga - Clownerie

Un "solo" al femminile, storia di un personaggio assurdo, esagerato, una macchietta in cui ognuno di noi in realtà può riconoscersi con le proprie ossessioni e abitudini; una solitudine mascherata grazie a mille impegni, "mestieri", doveri e un brutto carattere che altro non è se non una difesa dalle burla che il mondo intero riserva a chi non è "perfetta", "bella", "simpatica", "di successo".

Uno spettacolo comico psicologico che fa riflettere, ridendo, e senza alcun bisogno di parole.

20 luglio

Luca Cutrupi/ Sogni di sapone - Bolle di sapone

Nella luce, l’oscurità. Dall’oscurità, la luce. In un’atmosfera al confine tra sogno e realtà, magiche sfere luminose danzano leggere nel buio, in un crescendo di emozioni che fanno rimanere il pubblico con il fiato sospeso fino al travolgente Gran Finale!

Joan Rovira /Un carico di giochi - Installazioni, giochi

Il parco giochi consiste in una serie di installazioni realizzate dal maestro catalano Joan Rovira a partire da materiali di recupero come biciclette, pentole, mobili e molto altro. Ogni installazione consiste in un rompicapo o in una prova di abilità per 1 o più giocatori e permette a grandi e piccoli di mettersi alla prova e di sfidare gli amici.

Bingo/ A un metro da te - Giocoleria strana

Uno spettacolo unico, originale, comico e poetico.

Un viaggio nell'immaginario del pubblico disegnando il mondo con un metro pieghevole in legno.

"La distanza separa i corpi, non i cuori."

Invenzioni miracolose con metri pieghevoli, un pizzico di magia e strane acrobazie su scala libera. La risata è la distanza più breve tra due persone.

3 agosto

Daniele Romano/ Dj Gray - Giocoleria e musica

Un gentleman decisamente atipico anima piazze e teatri, grazie a una fonte inesauribile di arguta idiozia.

Durante la performance si scoprirà essere un fantasioso beatboxer e un improbabile giocoliere, capace di trasformare pernacchie in musica elettronica e ombrelli in oggetti inaspettati.

Lo spettacolo si svolge in costante rapporto col pubblico, è pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Erewhon/ Giochi d’aria - Allestimento giochi

Aquiloni piccoli e giganti,”palloncioni” da gonfiare, maniche a vento, draghi, sottomarini, nuvole e un grande telo azzurro-blu ecco un insieme fantastico di oggetti volanti riempirà e colorerà la piazza coinvolgendo sia grandi che bambini.

Davide Fontana/ Talchè - A dark clown show

Lo spettacolo si chiama Talché, che in alcuni dialetti significa "qui e ora". Qui e ora è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per esorcizzare la paura, per ridere della morte o fino alla morte.

Talché è uno spettacolo di visual comedy dal vago sapore inquietante.



Brigith Ramos/ Lollipop - Acrobatica hula hoop

Spettacolo acrobatico in cui vengono presentati numeri di verticalismo e acrobazie con lollipop unite a danza e manipolazione.

Andrea Meroni/ Boy’s Clown - Giocoleria e clownerie

Iscrittosi a 30 anni agli scout per fare ordine nella propria vita, il fiero lupetto è alle prese con la prova di orientamento: lasciato nei boschi con una mappa dovrà raggiungere il luogo prescelto.

Qualcosa nelle sue doti di esploratore è andato storto e si trova in mezzo alla piazza, ma visto che tutta quella gente sembra essere lì per lui, sceglie di intrattenerli da 30 a 45 minuti.

Compagnia Tadam/ 13 Metri - Cerchio aereo e trapezio

Il vecchio direttore del Circo ha un baule da cui tira fuori ricordi tanto vividi che sembrano saltare e piroettare proprio come la sua amata compagnia...



Programma nel Quartiere Sant'Albino (piazza Pertini):

13 luglio

Paolo Pidoli/ Magico Pongo - Magia

Magico Pongo, spettacolo di magia che incanterà grandi e piccini.

Gaia Ma/ Hit My Heart - Acrobatica e Cappelli

"Un arco, una freccia, chi mi colpirà il cuore stanotte?"

Alle prese con equilibri instabili, cappelli volanti, danze e acrobazie e Gaia Ma, anzi, il suo cuore, sarà nel mirino di uno sconosciuto arciere...Riuscirà a colpirlo?Uno spettacolo clownesco, comico, poetico e perché no... anche un po' romantico.

Matteo Cionini/ Allegro - Mimo

“Chi pensa che la Musica Classica sia noiosa alzi la mano!”

Inizia così. E di solito più di metà dei bambini lo fanno. Alla fine dello spettacolo: “Chi pensa che la Musica Classica possa essere divertente, alzi la mano!”. Tutti i bambini alzano la mano, gli adulti sorridono.



Programma nel Quartiere Cederna (piazzetta di via Cederna 29/31):

27 luglio

Mariano Torres/ Ete Clown - Clownerie

Un mimo, un clown molto particolare con una vocetta strana. Si tratta di uno spettacolo di assoluta improvvisazione, tipico dei grandi clown di strada. Straordinaria la sua capacità di giocare con la gente. Un divertimento assicurato per tutta la famiglia, Ete stimola le reazioni più disparate, dall’arrabbiatura alle risate più sfrenate, lasciando sempre un piacevole ricordo in chi ha avuto la fortuna di poter assistere a un suo spettacolo.

Francy Pinzon/ Led Show - Giocoleria a led

Il fascino dell'arte visiva, del movimento e lo spettacolo LED in piazza. Una ballerina si fonde con la luce, creando un'esperienza straordinaria di danza e tecnologia. Emozionante, innovativo e coinvolgente, questo spettacolo trasforma la notte in un magico racconto luminoso”.

Serena Bartolotto/ Duo di Fiamme - Teatro di figura

Due di fiamme nasce dalla collaborazione di due artisti: Marco e Michela. L'incontro della giocoleria col fuoco di Marco e della danza tribal di Michela ha dato vita al progetto. Insieme creano spettacoli fuori dal comune e coinvolgenti, con coreografie sempre nuove, con fusione di generi musicali e danze diversi, adatti ad ogni occasione.