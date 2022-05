Illusionismo e gospel, il weekend al teatro Villoresi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 7 maggio alle ore 21 il Teatro Villoresi di Monza ospiterà lo spettacolo ILLUSIONISMI, il nuovo spettacolo di Martin e Nicola Previti.

"Un viaggio a ritroso nel tempo, che ripercorre gli ultimi 200 anni di storia nel mondo della Magia, della Prestidigitazione e dell’Illusionismo. I due emuleranno alcune leggende del mondo dell’illusione, tributando loro il giusto riconoscimento. Spettacolo unico e speciale, mai visto prima. Pensato e realizzato per un pubblico di tutte le età, famiglie, appassionati di teatro, dei grandi show di Broadway, amanti degli effetti speciali.

ILLUSIONISMI è un caleidoscopio di effetti magici sorprendenti, emozionanti, unici per un viaggio incredibile di oltre 100 minuti nell’inesplorato mondo dell’incanto. In scena originali performance che raccontano l’evoluzione dell’arte magica. Ogni illusione sarà presentata dall’abilissimo Alex Rusconi, che racconterà aneddoti storici incredibili che risalgono a più di 100 anni fa. Chiave dello spettacolo saranno la meraviglia, l'ammirazione, lo stupore, l'incanto, il mistero. Una esperienza ai limiti della realtà, dove gli spettatori saranno trasportati altrove, in uno spazio sospeso tra finzione e mistero, dove tutto può accadere...".

Domenica 8 maggio sempre alle ore 21 sarà in scena GOSPEL REVOLUTION, sul palco i Rejoice Gospel Choir e i Mystical Voices. La tradizione gospel si fonderà con il contemporaneo panorama musicale internazionale per una serata indimenticabile e piena di passione. Al Pianoforte il Maestro Gianluca Sambataro, direttore del coro; alla batteria vocale il Maestro Marco Sambataro; al basso elettrico il Maestro Marco Gianotti e alla chitarra il Maestro Cristian Raimondi.