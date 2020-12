Spettacolo di cabaret in beneficenza 11 dicembre in diretta streaming teatro Astrolabio di Villasanta

Venerdì 11 dicembre ore 20,30 in DIRETTA LIVE STREAMING dal portale www.showeb.live dal cine teatro ASTROLABIO di Villasanta spettacolo di cabaret. La visione sarà GRATUITA!!!

La serata servirà per la raccolta fondi ASSOCIAZIONE ANGELI PER LA VITA in collaborazione con Social Events per la Ricerca Medica sulla Sindrome di MENKES.

Presenterà il grande Riky Bokor, si esibiranno sul palco: Max Cavallari, Max Pieriboni, Sergio Sironi, Francesco Rizzuto, Giovanni D'Angella, Ale Bellotto e Beppe Lodetti..

