Spettacolo di cabaret "Persi per persi"

La loro storia inizia nel 1995. Entrambi ancora confusi sul futuro da intraprendere, si lasciano sedurre da un’occasione più unica che rara: divertirsi.



Comincia così, per caso, l’avventura di una delle coppie comiche più surreali di sempre: sketch votati all’assurdo, ingenuamente potenti, silenziosi con dialoghi tridimensionali.



Pur non essendosi mai lasciati, oggi si ritrovano ed a tal proposito dichiarano: “martedì non poteva lui, giovedì non potevo io…”così son passati gli anni …



Hanno fatto ridere tutti, dai Capi di Stato ai Tuareg del deserto, dai Pigmei alle più alte cariche del Mondo aziendale.



Dal Laboratorio Scaldasole a Radio Popolare, dal Rolling Stone al Bloom di Mezzago, dal Teatro Filodrammatici al Ciak di Milano, dal Palavobis al Fate vobis… la loro comicità, dopo aver fatto il giro giro tondo, torna in “Men in back” con gli sketch che li hanno resi immortali: peripezie in piscina, in aereo, in chiesa, ecc… il tutto intervallato - qua e là - dalle performances musicali di Rafael Didoni con la sua chitarra...



Si erano persiXpersi…. ma ora li abbiamo ritrovati e non potranno perdersi mai più!!!



…. voi non perdetevi lo spettacolo!!!



Durata 1 ora e 30 minuti circa





Rafael Andres Didoni

Cantautore, comico ma anche, attore, poeta e speaker radiofonico per RMC.

Protagonista della comicita? underground milanese dal 1995.

Nasce sul palco dello Scaldasole, fonda il gruppo Democomica, collabora con ZeligTv.

E’ attore per il Terzo Segreto di Satira e per il Milanese Imbruttito.

Docente presso l’Accademia del Comico del Corso di Poesia, musica e comicità.

Partecipa al progetto “Milano 5.0” con Folco Orselli, Flavio Pirini, Germano Lanzoni e Walter Leonardi.

In scena e? un vulcano capace, come pochi, di far brillare, oltre al proprio, anche il talento dei compagni di palco.

La sua vena surreale lo connota tra i cabarettisti piu? originali d'Italia.



Angelo Ciccognani

Nasce artisticamente nel 1994 partecipando al festival di cabaret “Ridi a ponente” a Bordighera . Incomincia a lavorare in alcuni locali milanesi mettendo in scena il suo spettacolo “Agno in sogno”.

Partecipa con parte del gruppo Scaldasole allo spettacolo “C.C.A. Comici cinici acrobatici” con la regia di Paolo Rossi.

Ha lavorato come attore nella compagnia teatrale chiamata Sicteatro capitanata da Walter Leonardi.

Ha partecipato come fuori programma al Festival di Santarcangelo nel 1999 con il suo spettacolo “Il pasto”.

Debutta presso il Teatro Villa di Milano con due spettacoli “Che vita da comico” e “oy” con la regia di Raffaele Rezzonico.

Ha ideato e messo in scena, insieme a Fabio Paroni due spettacoli di “Teatro ragazzi”

2011 “La storia fantastica”

2012 “Canto di Natale”

Ha insegnato recitazione e teatro comico presso il Teatro Libero di Milano



Insegna recitazione per bambini e adulti presso “Hdemia il Camaleonte”