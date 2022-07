I dinosauri arrivano in Brianza: spettacolo a Villasanta

Dinosauri in città a Villasanta. Dal 19 al 24 luglio arriva lo spettacolo che farà immergere i visitatori - grandi e piccini - in un viaggio a tema preistorico. Protagonisti i giganteschi dinosauri dominatori dell’Era Mesozoica, come il Tirannosauro e il Diplodoco, e tante altre specie vissute in un arco di tempo di 400 milioni di anni, dal Paleozoico fino ai giorni nostri: alcune altrettanto iconiche, come il T-REX ed altre più piccole o meno note, ma non per questo meno evocative di Mondi primordiali oggi scomparsi.

Creata da un team argentino con la consulenza di paleontologi professionisti in tutte le fasi di realizzazione, la mostra, attraverso l’impatto emozionale di un allestimento spettacolare, trasmette contenuti aggiornati ai continui progressi della ricerca nel settore. La formula di cultura-intrattenimento adottata vuole coinvolgere il pubblico e avvicinarlo al mondo giurassico, sottolineando il contributo degli scienziati e degli artisti all’affascinante lavoro di ricostruzione della Storia della Vita a partire dallo studio delle testimonianze fossili. Il format, unico nel suo genere, prevede eventi, manifestazioni mediatiche, attività didattiche e ricreative per gli studenti, le famiglie e gli appassionati di Preistoria, con l’obbiettivo di trasformare la visita in una vera e propria esperienza nel vasto mondo della paleontologia

L’itinerario è costituito da una sequenza di isole che riproducono la vegetazione e l’habitat delle diverse specie e permette al visitatore di seguire l’evoluzione dei dinosauri a partire dal tardo Triassico, quando apparvero i primi esemplari, passando per l’era giurassica, con diversificazione in diverse specie, fino alla loro estinzione, avvenuta alla fine del Cretaceo, probabilmente in seguito all’impatto della Terra con un grande asteroide, circa 65 milioni di anni fa. La struttura prevede un’area espositiva di circa 1000 mq dove vengono ospitati soggetti “ ANIMATRONIC “ dei dinosauri con l’esatto habitat e cartelli di informazioni scientifiche e culturali, all’ingresso foyer di circa 700 mq area d’intrattenimento per bambini, area ristoro, punto organizzativo normativa anti-covid e punto shop giurassico. Il percorso dura circa un’ora.