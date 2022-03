Spettacolo di Dinosauri al teatro Villoresi

Dinosauri a Monza. Domenica 20 marzo al teatro Villoresi è in programma la tappa del DINOSAUR Live show. "E' un’esperienza per tutta la famiglia, unica nel suo genere in live tour in Italia. Vedrete dal vivo i dinosauri animatronici utilizzati nei più famosi film della preistoria" spiegano gli organizzatori.

Dinosauri ad altezza naturale e piccoli cuccioli di dinosauro saranno davanti agli occhi di grandi e piccini insieme ad artisti internazionali. Il Live Tour 2022 è organizzato con la produzione Teatro Viaggiante, garanzia di grandi eventi nello spettacolo viaggiante italiano.

La tappa monzese prevede tre spettacoli alle 11, alle 15 e alle 17. Qui le informazioni sullo spettacolo e sui biglietti (15 euro adulti, 13 bambini).