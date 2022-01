Sottovoce, spettacolo per il Giorno della Memoria

"Sottovoce accompagna lo spettatore in una viaggio nella Memoria che svela, senza pudori, il mondo nascosto degli orrori della Shoah e la parte oscura di un massacro . Configurato sul modello del docudramma, lo spettacolo attinge esclusivamente ai materiali storici per condurci in un viaggio infernale nei meandri dei campi di sterminio. Sottovoce è teatro-documento dove la finzione scenica è rigorosamente al servizio di una dimensione didattica, oltre che narrativa. Gli attori portano in scena pagine di crudeltà , a partire dalla emanazione delle leggi antiebraiche fin al lavoro dei campi di Auschwitz, dalla loro apertura all’evacuazione per l’avvicinarsi delle truppe russe. Il viaggio è rievocato da chi vi aveva partecipato come vittima o aguzzino, dal personale impiegato per la “selezione” del materiale umano da eliminare o dai medici che usavano gli internati come cavie da laboratorio.

Attraverso questo percorso lo spettatore diventa egli stesso protagonista e testimone di quella “normalità” che governava le menti di chi partecipava dall’interno della gigantesca macchina dello sfruttamento e della morte. Si interrogano, attraverso le voci di molteplici personaggi, sulle origini e sulle cause di un periodo scuro della storia del mondo. In aiuto la messa in scena curata da Cartanima Lab, che è fondamentale per far entrare gli spettatori nella vita dei protagonisti, come spiati da un buco della serratura. Uno spettacolo sulla possibilità e sulla necessità di reagire, di opporsi agli orrori dell’umanità in quel periodo storico".

Le informazioni

Percorso itinerante per attore e spettatore. A partire dalle ore 20.30. Ingresso a gruppi d 4 persone ogni 10 minuti. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: cartanima@gmail.com 342.8548524