Grande appuntamento natalizio con “Concorezzo Xmas Show” il 28 dicembre alle 16. Sul palco del Cineteatro San Luigi (via De Giorgi n.56) si esibirà Lorenzo Baglioni con il suo ultimo spettacolo “Canzoni a Teatro".

Lo spettacolo sarà a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il cantautore/attore ed ex professore di matematica, conosciuto al pubblico proprio per le sue “canzoni didattiche”, arriva a Concorezzo con un concerto, anzi, più di un concerto. Il suo è un vero e proprio spettacolo tra canzoni, monologhi e interazioni con il pubblico. Lorenzo Baglioni ci regalerà uno show intelligente ma divertente, legato al tema della comunicazione, molto attuale nell’era del web e dei social network. Nella comunicazione conta più la forma o il contenuto? Lo spettatore lo scoprirà proprio nello show “Canzoni a Teatro”. L’iniziativa è ideata dalla Cooperativa Sociale Aeris e dal Comune di Concorezzo e finanziata da Regione Lombardia - “Estate Insieme 2021” - attività rivolta a bambini e giovani ( 0-17). Dopo gli “Sporcelli”, spettacolo di delleAli Teatro (andato in scena il 14 novembre 2021 al cineteatro San Luigi), le due giornate (19 e 20 novembre 2021) in piazza della Pace con la musica di Young Radio, i laboratori creativi condotti dalle educatrici di Cooperativa Sociale Aeris, i giochi dell’Associazione il Tarlo e lo spettacolo di Billy Bolla a chiudere il ricco weekend, il 28 Dicembre alle 16,00, con lo show “Canzoni a teatro” di Lorenzo Baglioni, sarà l’occasione per chiudere in allegria questo 2021.

Chi è Lorenzo Baglioni

Lorenzo Baglioni è un cantante, autore, presentatore e attore, ex docente di Matematica. Col format delle canzoni didattiche (Bella, Prof! - Sony Music) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo con la canzone “Il Congiuntivo”. Ha condotto programmi per la TV come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco Per Due” (Rai2). Ha scritto 4 Libri editi da Mondadori e Rai Libri. Dal 2015 produce contenuti per il web, che al 2020 contano più di 80 MLN di visualizzazioni.