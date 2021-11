Magico Show di Natale e Concerto Gospel al Villoresi

Al Teatro Villoresi Sabato 4 dicembre alle ore 16 e Domenica 5 dicembre alle ore 16.30, ci sarà un'immersione totale nel clima natalizio grazie allo spettacolo "Magico Show di Natale" per le famiglie, prodotto da Soldout con la regia di Maurizio Colombi e al Concerto Gospel del coro diretto dal M° Gianluca Sambataro. Si vive così una rinascita teatrale dopo questi lunghi mesi di inattività, ricordando che la condivisione della cultura e della magia del teatro restano tra gli aspetti più importanti della nostra vita.

Con il Magico Show di Natale i bambini potranno restare incantati davanti alle bellissime scene e alla bravura degli interpreti che sapranno trasmettere il calore delle Feste e l'atmosfera suggestiva dei racconti su Babbo Natale. Per coronare l'iniziativa del direttore artistico Gennaro D'Avanzo, sul palco l'attesissimo coro polifonico diretto da che eseguirà i più famosi canti Gospel della tradizione da Holy Night all'intramontabile Oh Happy Day e successi di Christian Contemporary Music con il coinvolgimento del pubblico in sala. Un divertimento assicurato che accompagna gli spettatori verso la lunga programmazione festiva tra cabaret, commedie brillanti e il Gran Galà di Capodanno! Proprio per l'ultimo dell'anno un Varietà con orchestra dal vivo, musica, flamenco e cabaret, ci permetterà di lasciare andare i pensieri proiettandoli in un nuovo futuro con il brindisi di mezzanotte dal palcoscenico alla platea!