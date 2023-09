Sport City Day a Monza

Arriva anche a Monza, sabato 16 e domenica 17 settembre, lo Sportcity Day – Festa dello Sport. Un appuntamento in linea con l’adesione del Comune alla “Sport City Declaration”, promossa dalla Fondazione Sport City, che mette a sistema 140 città italiane nel nome dei valori dello sport. L’evento nazionale è alla sua terza edizione e ha visto un sensibile incremento delle città coinvolte, che erano 19 nel 2021, 35 nel 2022 e ben 140 nel 2023.

Il programma

Si declinerà nell’arco di due giornate: il World Clean Up Day sabato 16 e lo Sportcity Day domenica 17. Le attività si svolgeranno in Piazza Trento e Trieste e Largo IV Novembre, coinvolgendo circa una quarantina di associazioni sportive per oltre 50 discipline sportive. Si inizierà sabato 16 settembre alle 9 con attività di risveglio muscolare e ginnastica con Sb Fitness e Asd Mivida. Alle 10 è invece prevista la partenza della “Plogging Run” con la partecipazione di Decathlon e Leroy Merlin e con la presentazione del World Clean Up Day. Alle ore 10.30 ci sarà l’esibizione dell’Asd Gerardiana Basket. Dalle 11 alle 13 sarà il turno delle arti marziali con le associazioni Ronin Monza, China Wushu, Tai Chi Chuan, Kendo e Judo; alle 14 una prova con Rugby Tots destinata ai bambini; dalle 14:30 alle 15:30 esibizione di pattinaggio con Skating club, Sport culture, Astroroller Skating; alle 15:30 esibizione Reds Monza; ore 16 inizio torneo di ping pong; ore 16,30 esibizione LPE; ore 17 esibizione NAM; ore 17,30 balli di gruppo con Prowalking e Asd Mivida. Durante tutta la giornata ciascuna associazione si esibirà e farà provare le proprie attività sportive presso le aree dedicate.

Domenica si aprirà alle 9 con attività di risveglio muscolare e ginnastica con Sb Fitness e Prowalking, per poi proseguire con Astroroller Skating alle 10 e, in contemporanea, con la partenza di Streetworkout presso lo stand Wushu; un flashmob alle 10:30. Alle 11 sarà la volta dei saluti istituzionali e della presentazione ufficiale dello Sport City Day. Seguirà la camminata di Nordic Walking con Prowalking alle 11:30 e, in contemporanea, esibizioni di campioni nazionali di trampolino elastico; a mezzogiorno un’esibizione di FreeMoving con corsa e freccette da bendati; attività di Reds Monza alle 12:30; balli di gruppo con Asd Mivida alle 14; dalle 14:30 alle 16 arti marziali con le associazioni Ronin Monza, China Wushu, Tai Chi Chuan, Kendo e Judo; alle ore 16 le finali torneo di ping pong; alle ore 16:30 Sport Culture; alle ore 17 Rugby Tots, estrazione biglietti della lotteria e premiazioni torneo di ping pong. Alle ore 17:30 sarà il momento del basket con la Asd Gerardiana e alle ore 18 chiusura village con LPE.