Monza Sport Festival in autodromo

L'autodromo diventa la cittadella dello sport. Torna nel tempio della velocità l’ultimo fine settimana di aprile il Monza Sport Festival.

Promosso dall’Unione Società Sportive Monza e Brianza che da oltre 45 anni riunisce le associazioni sportive di Monza e della Brianza, tra venerdì 28 e domenica 30, l'autodromo ospiterà tre giornate di sport a 360°.

La giornata di venerdì- dalle 8 alle 16- sarà interamente dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado del capoluogo brianzolo e del suo circondario. Per l’occasione saranno allestiti percorsi guidati nei quali le scolaresche potranno cimentarsi, grazie alla disponibilità di alcuni tutor, nelle diverse discipline sportive. Protagoniste del 46 ° Monza Sport Festival saranno, insieme alle società sportive del territorio, anche alcune sezioni locali delle federazioni nazionali dei diversi sport che potranno organizzare gare e tornei. La manifestazione gode del patrocinio del Coni che, tra l’altro, organizzerà un convegno su tematiche inerenti lo sport.

Per l’occasione è stato creato un sito Internet www.monzasportfestival.it al quale le società sportive potranno accedere per iscriversi alla manifestazione e per segnalare i propri eventi. L’ingresso al Festival sarà come sempre libero e gratuito.