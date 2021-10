Continuano in presenza i “Tè della salute“, incontri di approfondimento su tematiche di medicina di genere, assaporati davanti a un tè, in compagnia degli specialisti del CAMLei.



Il secondo appuntamento “Sport, salute e benessere: dalla genetica… al personal trainer” si terrà mercoledì 13 ottobre alle ore 17.30 presso l’Auditorium Angelo Gironi del Polidiagnostico SYNLAB CAM di Monza.



Saranno presenti: il Fisioterapista e lo Specialista in Medicina dello Sport e Riabilitazione.





Per partecipare è necessario iscriversi contattando la Segreteria Organizzativa alla mail eventi.monza@synlab.it ed essere muniti di Green Pass.

