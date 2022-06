Le donne imparano a difendersi: stage (gratis) di anti aggressione

Corso di autodifesa e di anti aggressione. L'appuntamento è per sabato 2 luglio a Vimercate. Dalle 18.30 in piazza Roma e in via Santa Marta i campioni del ring Alessio Martino e Luciano Lombardi condurranno uno stage gratuito. Destinatarie ragazze e signore che, sotto la guida dei due atleti, impareranno i rudimenti dell'autodifesa e come comportarsi in caso di aggressione.

Sapersi difendere è importante: ma ancora di più riconquistare quell'equilibrio e quell’autostima verso se stesse che, soprattutto nelle situazioni di violenza domestica, permettono di reagire e di denunciare.

Questo l'obiettivo del progetto "Guantoni in rosa", iniziato prima della pandemia con Brianza Fighting e oggi Alessio Martino ha deciso di riprenderlo. "È importante ricordare che la conoscenza e la pratica delle tecniche di difesa aiuta nel momento stesso in cui è necessario difendersi, ma è altrettanto importante rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine denunciando l’accaduto e la situazione di pericolo". Da anni Alessio Martino è impegnato in progetti sociali contro il bullismo e contro ogni forma di violenza, fisica e psicologica.

"Lo sport aiuta - aggiunge -. Anni fa una mia allieva mi ha raccontato che, proprio grazie ai miei corsi di autodifesa, ha recuperato l’autostima e quella capacità fisica e mentale di intervenire e di agire correttamente in situazioni di pericolo. Si era trovata di fronte a una violenta lite tra una coppia di fidanzati ed è riuscita ad intervenire evitando il peggio". Per partecipare allo stage telefonare al 347.4578816 oppure inviare un'email a alessiomartino@live.com