Strawoman a Monza

Appuntamento domenica 10 ottobre con l’undicesima edizione della StraWoman, la corsa/camminata non competitiva dedicata, in particolare ma non solo, alle donne. La manifestazione torna a Monza con un itinerario doppio a scelta di 5 e 10 km all’interno del Parco, uno dei parchi cintati più grandi d’Europa, in uno scenario naturalistico coinvolgente, tra alberi secolari, prati, un fiume e monumenti storici. Partenza alle ore 10 da viale Cavriga. Qui le informazioni e le iscrizioni.

L'evento seguirà alcuni provvedimenti e indicazioni presi alla luce della situazione sanitaria attuale:

– l’accesso al Village e all’area di partenza sarà consentito solo ai possessori di green pass (programma di vaccinazione completato, guarigione da Covid con una dose di vaccino o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento)

– l’ingresso al villaggio sarà contingentato in base al numero massimo consentito di presenze nello stesso momento, previa misurazione della temperatura corporea

– all’interno dell’area village, area partenza e durante la corsa si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di minimo 1 m.

– si dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa; la mascherina andrà conservata e riutilizzata dopo il traguardo

– la circolazione, in caso di non possibilità a mantenere la distanza di sicurezza, avverrà con mascherina, prima e dopo la gara

– si dovranno disinfettare spesso le mani utilizzando gli appositi dispenser all’interno del village

– non sono previsti spugnaggi, area spogliatoio, docce e deposito borse

– la consegna del ristoro avverrà con un deflusso rapido

Si precisa che l’ingresso al Village e all'area partenza sarà consentito solo ai possessori di green pass. In assenza di green pass sarà vietato l'accesso.

Inoltre all'ingresso sarà misurata la temperatura corporea. Se la temperatura corporea sarà maggiore di 37.5° sarà vietato l’accesso. Invitiamo chiunque abbia febbre o altri sintomi influenzali di rimanere al proprio domicilio e di non partecipare all’evento.



A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 il programma potrà subire della variazioni che verranno comunicate tempestivamente su questo sito internet e sui nostri canali social.

