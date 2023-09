StraWoman nel parco di Monza

Domenica 8 ottobre, torna StraWoman® Humanitas Medical Care Monza, la corsa/camminata non competitiva di 5 km o 10km dedicata alle donne, ma aperta a chiunque voglia passare una giornata all’insegna della salute e della prevenzione. Partner scientifico dell’evento è il centro Humanitas Medical Care di Monza, parte della rete di centri medici e prelievi di Humanitas, da sempre al fianco di chi ama uno stile di vita sano e attivo, che animerà il village della prevenzione presso il Parco di Monza.

Saranno presenti gli specialisti del centro medico di via Sant’Andrea 25, a disposizione di tutte le runner per consulti cardiologici e valutazioni fisioterapiche, con l’obiettivo di ricordare i benefici di uno stile di vita sano e attivo che non può prescindere dalla corretta prevenzione. “Camminare e correre sono pratiche cruciali nella prevenzione dei problemi cardiaci. Un’attività fisica come la corsa - o una camminata a passo veloce e costante - non solo rafforza il cuore ma migliora anche la circolazione sanguigna e contribuisce a mantenere un peso corporeo sano” spiega la dott.ssa Elisabetta Cirò, cardiologa in Humanitas Medical Care Monza “Questi sono fattori chiave nella prevenzione delle malattie cardiache. Abbracciare uno stile di vita attivo è fondamentale per il bene del proprio cuore”.

Ottobre è il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno: per questo motivo, ad affiancare i medici ci saranno anche le testimonial di Sorrisi in Rosa, il progetto di Humanitas nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione senologica, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita. StraWoman Humanitas Medical Care, infatti, ha anche l’obiettivo di alzare l’attenzione sulle patologie femminili e ricordare l’importanza della Ricerca, grazie a Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell’iniziativa (le partecipanti, in fase di iscrizione, potranno infatti scegliere di sostenere la Fondazione).

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso il Parco di Monza, ingresso da Viale Cavriga, nell’area interamente dedicata alle partecipanti, ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara e partecipare ad attività ludico-sportive. ·

Dalle 9.30 lo stretching pre-gara col dott. Dario Fidacaro, fisioterapista di Humanitas Medical Care Monza e il riscaldamento a ritmo di zumba e la musica di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’intero tour. ·

Alle ore 10.00 il via: un fiume di maglie rosa animerà il Parco. La marcia è a ritmo libero, ciascuna partecipante potrà scegliere la propria andatura. · All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni e medaglia di partecipazione. Ad attendere le partecipanti ci saranno anche speciali gadget targati Humanitas Medical Care e un photowall dove sarà possibile scattare e stampare bellissime foto ricordo.

La quota di iscrizione è di €13,00 euro e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica. Ci si può iscrivere online tramite il sito https://www.strawoman.it/iscriviti-online-monza-8-ottobre/ o presso il centro Humanitas Medical Care di Monza, in via Sant’Andrea 25.