A Biassono nel weekend da venerdì 8 a domenica 10 aprile va in scena il Festival Internazionale del Gusto. Un viaggio gastronomico attraverso specialità e prodotti nazionali e internazionali di grande qualità. Tre giornate all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria del territorio arricchito da momenti di intrattenimento tra cui lo spettacolo delle fontane danzanti.

In Largo Pontida saranno presenti i migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione delle più buone birre artigianali, bancarelle con prodotti enogastronomici, insieme a hobbisti e artigiani.Lo spettacolo di fontane danzanti, un gioco di luci, acqua e colori a tempo di musica, è in programma venerdì 8 aprile alle 22. Domenica durante la giornata sono previsti spettacoli di artisti di strada per gli ospiti più piccoli.