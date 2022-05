Street food a Carate Brianza

A Carate Brianza arriva un weekend dedicato allo street food. Da venerdì 6 maggio a domenica 8 in piazza Mercato ci saranno tantissime cucine su ruote ad attendere i visitatori con golose specialità.

Tre giornate all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria della nostra terra e non solo e un ricco programma di intrattenimento con fontane danzanti e musica. In piazza oltre ai migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati ci sarà una selezione delle più buone birre e una comoda area tavoli insieme a banchi di prodotti enogastronomici.

Lo spettacolo di fontane danzanti è in programma venerdì 6 maggio alle 22. Domenica durante la giornata spettacoli dei più bravi artisti di strada per i piccoli ospiti. L’orario sarà il venerdì dalle 18.00 a mezzanotte, il sabato dalle 11.00 a mezzanotte e la domenica dalle 11.00 alle 22.30.