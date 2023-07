Un angolo di America a Monza: airstream, Dj e street food

Specialità da gustare e da bere in compagnia servite a bordo di airstream, speciali roulotte e motorhome americane dalla caratteristica forma arrotondata, lucide e in alluminio. I Boschetti Reali, in occasione del Monza Fuori Gp, si trasformano in un angolo d'America.

Qui infatti sarà allestito il Barlegend Redbull Village, un luogo in cui i visitatori troveranno airstream con delizie gastronomiche da ogni parte del mondo, l’adrenalinica Bullbox Experience e la musica di Miki Garzelli, Roberto Amabile DJ e DJ Edmmaro direttamente dal palco del Nameless Festival. L’ultima serata chiuderà il programma della manifestazione con Autpop Festival, il primo Festival della Musica con DJ SET veramente speciale. Associazione Facciavista e Il Veliero di Monza regalano un’esperienza emozionante che vedrà i talent di Radio Deejay e Radio M2O esibirsi sul palco affiancati da persone diversamente abili.

La speciale discoteca inclusiva sotto le stelle

Un djset inclusivo, sotto le stelle, a Monza, nella domenica del Gran Premio. In città, domenica 3 settembre, nell’ambito delle iniziative del Monza Fuori Gp: l’Aut Pop Festival, il primo Festival della Musica con DJ SET “speciale”. Sarà protagonista la musica e l’evento a partire dalle 18 vedrà coinvolti DJ famosi esibirsi sul palco, affiancati da ragazzi diversamente abili ce in questi mesi hanno seguito alcuni corsi di preparazione. L'iniziativa è stata ideata da Associazione Facciavista e Il Veliero Monza e ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e celebrare la diversità, fornendo un palcoscenico a persone autistiche e con la sindrome di Down per esprimere la propria passione per la musica e mostrare il loro talento al pubblico. La location dello speciale djset che sarà una festa a perta a tutta la città e ai tifosi saranno i Boschetti Reali.

Dj rinomati nel mondo della musica, provenienti da Radio Deejay e RadioM20,si esibiranno sul palco, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. La loro musica si unirà a quella dei partecipanti diversamente abili, creando un connubio musicale davvero speciale.

Ogni esibizione vedrà la collaborazione di un DJ professionista insieme a un ragazzo o una ragazza “speciale”, lavorando insieme per creare un'esperienza musicale straordinaria. L'evento non solo offrirà una piattaforma di espressione artistica per le persone con disabilità, ma mira anche a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di una società inclusiva, in cui tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità, abbiano l'opportunità di partecipare appieno alla vita sociale e culturale. La sinergia tra i DJ e i partecipanti con abilità diverse promette di offrire un'esperienza straordinaria, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico presente.