Monza diventa un angolo di Oriente: arriva l'Asian Street Food

Un pezzo di Oriente a Monza. In città, da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio sbarca il primo festival dedicato alla cucina asiatica on the road. L'appuntamento è ai Boschetti Reali.

"Un lungo e intenso viaggio in Oriente ti aspetta e l'ingresso è Gratuito! Profumi, musiche e colori che ti trasporteranno in un'altra dimensione, lontana dalla routine di tutti i giorni. Nella fiabesca cornice dei Boschetti Reali di Monza nasce il primo Festival in italia dedicato alla cucina asiatica di strada. Onigiri, Dim Sum, Bao, Pad Thai e decine di altre pietanze orientali preparate dai migliori Truck Food in italia ti faranno vivere un'esperienza culinaria unica nel suo genere" annunciano gli organizzatori.

Previsti anche laboratori e workshop gratuiti per tutte le età: massaggi, origami, laboratorio di calligrafia, Show Cooking, la vestizione degli abiti tradizionali e ancora dimostrazioni di Arti Marziali, concerti e DjSet serali.

Orari:

Venerdì 28 Aprile: dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 29 e Domenica 30 Aprile dalle 10.00 alle 24.00

Lunedi 1 Maggio dalle 10.00 alle 17.00