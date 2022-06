Biassono Street Food

Torna lo street food in piazza a Biassono. L'evento, organizzato dalla Croce Bianca Biassono, è in programma nel weekend da venerdì 1, 2 a domenica 3 luglio.

"Siamo orgogliosi di poter finalmente riproporre questo evento in occasione del filone di eventi che celebrano i 45 anni della Fondazione della Croce Bianca Biassono" spiegano gli organizzatori. "Tutti in Piazza Italia per trascorrere tre giorni a base di buon cibo, musica e intrattenimento per tutte le età". In piazza Italia saranno presenti truckfood con specialità per tutti i gusti, intrattenimento per bambini dal tardo pomeriggio e musica live.